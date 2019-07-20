أهالي البصرة يرفعون شعار "لن نرضخ" للاحتجاج على البطالة والفساد

تظاهر آلاف العراقيين في عدة محافظات يوم الجمعة 19 تموز/ يوليو ضد البطالة وللمطالبة بخدمات أفضل وفرص عمل، ملبين دعوة زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، وهو التيار الذي يشغل 19 مقعداً من أصل 329 مقعداً في البرلمان العراقي.

وتحت شعار "لن نرضخ" وشعارات أخرى ضد الفساد خرجت أكبر الاحتجاجات في مدينة البصرة جنوب العراق، حيث خرج المئات للاحتجاج على أوضاعهم المعيشية السيئة.

وبحسب وسائل إعلام محلية فإن المظاهرات شهدت إجراءات أمنية مكثفة، وقطع القوات الأمنية الطرق المؤدية إلى مبنى محافظة البصرة أمام حركة السيارات، ونشر عناصر أمن بكثافة لتوفير الحماية للتظاهرات .

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