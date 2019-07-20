الأكاديمي السعودي كساب العتيبي يشعل مواقع التواصل الاجتماعي والسبب تونس والجزائر

لم يتردد رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مهاجمة الأكاديمي السعودي كساب العتيبي، الذي شجع المنتخب السنغالي على حساب نظيره الجزائري في نهائي كأس الأمم الافريقية. كساب العتيبي سبق وأن أعرب عن عميق سعادته لإقصاء المنتخب التونسي أمام السنغال في الدوري نصف النهائي.

وتوضح التغريدات التي أطلقها كساب العتيبي على حسابه بمنصة "تويتر" للتواصل الاجتماعي أنه لم يستحسن تتويج "محاربي الصحراء"، وهو الاسم الذي يطلق على المنتخب الجزائري لكرة القدم إضافة إلى لقب "الأفناك" أو "ثعالب الصحراء". كما هاجم الأكاديمي السعودي الجزائر والفريق الجزائري، مشككا في عروبة الشعب الجزائري.

وكانت أغلب الردود عنيفة على تغريدات العتيبي حيث أكد بعض المغردين أن الفريق الجزائري يستحق الفوز والتشجيع، وردت عليه إحدى المغردات قائلة: "أُشفق عليك وأُشفق أكثر على من يُتابعوك معتبرينك من النخبة المُثقفة، مكانك بالسيرك صراحة وان شاء الله فوز الجزائر مُهدى لجميع العرب".

وأعرب العتيبي عن أمله في ان تفوز السنغال في المباراة حيث قال: "أتمنى أن يكون نهائي كأس الأُمم الأفريقية سنغاليا، بعد أن سَعدتُ بخروج تونس. لم ننس تهكُم التونسيين وبقية العُربان على المنتخب السعودي في كأس العالم الأخير. لم ننس خمسة وخميسة، ولا الخيمة والبعير. هذا رأيي، ومن أراد تشجيع الجزائر فهو حر. بالتوفيق لفهود السنغال".

وعن مباراة نهائي كأس إفريقيا قال العتيبي في تغريدة أخرى: "سيطرة سنغالية كاملة على مُجريات المباراة الأمر الذي حوّل لاعبي الجزائر لقطط وديعة أمام فهود السنغال. أداء جزائري مُخجِل بعد أن أحرزوا هدفاً بالصُدفة".

وأثارت التغريدة غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث اعتبر البعض أنه من غير اللائق أن يصف كساب العتيبي أبطال افريقيا بالقطط.

وعقب انتهاء المباراة بفوز الجزائر قال العتيبي في تغريدة أخرى: "أصلا كنت أريد الجزائر تفوز، ورأيت أن أحمّس الجمهور الجزائري بعربهم وبربرهم".

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