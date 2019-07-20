السودان ينتج 70% من الصمغ العربي عالميا وثروة لعملة صعبة يهددها غياب الاستقرار السياسي

تشير التقارير إلى أن جزءا كبيرا من الصمغ العربي ينمو في السودان، وهو عنصر مهم للغاية ومادة أساسية للمصانع الخاصة بإنتاج المشروبات الغازية والنبيذ والحلوى وكذلك الآيس كريم. في أحد مستودعات الصمغ العربي في العاصمة الخرطوم يبدأ العمل عند الساعة السادسة صباحا حيث يقوم العمال والعاملات بغربلة الصمغ العربي وجمعه قبل تصديره.

وحسب الأرقام فإن انتاج الصمغ العربي بلغ 110 ألف طن في السودان ويصدر منها حوالي 80 ألف طن عبر قنوات التصدير المشروعة، بينما يتمّ تهريب أكثر من 20 ألف طن عبر الحدود. وبلغ إجمالي صادر الصمغ العربي للعام الماضي 75 ألف طن، فيما ارتفع الاستهلاك المحلي إلى 12 ألف طن. وحسب السلطات السودانية فقد وصل سعر القنطار المنتج 3 آلاف جنيه في 2018.

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والصمغ العربي عبارة عن مادة يتمّ الحصول عليها من عصارة شجرة السنط، وهي أشجار افريقية تتواجد في منطقة الساحل وبشكل أكبر في السودان والسنغال. للصمغ العربي فوائد طبية كثيرة حيث يُستخدم في صناعة الأدوية وعلاج مشاكل الجهاز التنفسي والهضمي وعلاج مشاكل الجلد. ويدخل الصمغ العربي في الصناعات الغذائية والأدوية ومستحضرات التجميل.

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يذكر أن العقوبات الأمريكية لم تشمل حظر تصدير الصمغ العربي عندما شددت واشنطن عقوباتها على الخرطوم في العام 2007 بسبب نزاع دارفور، لما تمثله هذه المادة من أهمية لشركات انتاج المشروبات الغازية الأمريكية.

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