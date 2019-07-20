إيطاليا تتفوق على فرنسا في قطاع السياحة

يبدو أن قطاع السياحة في إيطاليا يشهد انتعاشا كبيرا، وهو ما أكدته دراسة صدرت مؤخرا عن مجلس السياحة الحكومي الإيطالي والتي أشارت إلى أن عدد السياح الذين زاروا إيطاليا في العام 2018 وصل إلى 94 مليون سائح وبمعدل قضاء 216 مليون ليلة في الفنادق الإيطالية.

وأوضحت نفس الدراسة أن السياح أنفقوا حوالي 42 مليار يورو العام الماضي، وهو رقم عزز الاقتصاد الإيطالي ورفع نسبة الناتج المحلي الإجمالي في البلاد بنسبة 1.5 في المائة.

وارتفعت نسبة السياحة الخارجية في إيطاليا بحوالي 3 في المائة مقارنة بالعام 2017، وهو دليل واضح على نموّ القطاع الذي يمثل 13 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لإيطاليا.

وأكدت نفس الدراسة أن حوالي 50 في المائة من إجمالي السياح هم من الإيطاليين، الذين يرغبون في اكتشاف ومعرفة بلدهم أكثر من السفر إلى الخارج.

وأشادت الدراسة بالطعام الإيطالي ودوره في تثمين قطاع السياحة، فتذوق الطعام المحلي ضروري لتشجيع القطاع خاصة وأن الإنفاق اليومي للفرد الواحد على الطعام والنبيذ خلال العطلة قد يصل إلى 117 يورو، ولكن قد يتراجع المبلغ إلى 107 يوروهات عندما يتعلق الأمر بالسياحة الجبلية وربما ينخفض إلى 91 يورو على السواحل، وهذا ما يجعل تكاليف الطعام تختلف من مدينة إلى أخرى.

ويتوقع مجلس السياحة الحكومي أن يشهد قطاع السياحة نموا أكبر بفضل تنامي حركة السياحة الصينية، ومع ذلك يشعر بعض الإيطاليين بالقلق من ارتفاع أعداد السياح، لأنهم يعتبرون أن نموّ السياحة يساهم في اكتظاظ بعض الأماكن الإيطالية الأكثر جمالا.

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