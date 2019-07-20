شاهد: دمار كبير خلفه انفجار في مصنع غاز بالصين راح ضحيته 10 أشخاص على الأقل

ذكر التلفزيون المركزي الصيني (سي.سي.تي.في) اليوم السبت 20 تموز/ يوليو أن انفجاراً وقع في مصنع للتغويز في إقليم هينان بوسط الصين ما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل وإصابة 19 بإصابات بالغة.

وقال بيان نشرته الحكومة المحلية على موقع ويبو للتواصل الاجتماعي إن الانفجار وقع في حوالي الساعة 5:50 مساء بالتوقيت المحلي (0950 بتوقيت غرينتش) يوم الجمعة 19 تموز/ يوليو في وحدة فصل هواء بالمصنع الواقع في مدينة ييما.

وأشار التلفزيون إلى أن خمسة أشخاص ما يزالون في عداد المفقودين في حين يواصل أكثر من مئتين من رجال الإطفاء أعمال البحث والإنقاذ.

وتشيع الحوادث في أماكن العمل بالصين. وفي مارس آذار قُتل 78 شخصاً في انفجار في مصنع بإقليم جيانغسو مما دفع الحكومة لإطلاق حملة لتفقد إجراءات السلامة على مستوى البلاد.

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