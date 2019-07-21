شاهد: بن صالح يقدم أعلى وسام استحقاق وطني لمحاربي الصحراء

قدم الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح وسام الاستحقاق الوطني بدرجة "عشير" لأعضاء المنتخب الجزائري لكرة القدم الذي توّج الجمعة بكأس افريقيا للأمم، وذلك خلال حفل رسمي للفريق والطاقم الفني بقصر الشعب في الجزائر العاصمة.

ويعتبر وسام الاستحقاق الوطني بدرجة "عشير"، أعلى وسام وطني، وتمنحه الجزائر كاعتراف لكل من ساهم في إعلاء مكانة الوطن وتعزيزها، من مدنيين أو عسكريين.

وأكد بن صالح خلال كلمة ألقاها بالمناسبة أن السلطات الجزائرية قررت أن تسدي للاعبي المنتخب، أوسمة الاستحقاق الوطني، مضيفا: "هذا التكريم يعدّ استثنائيا بحق، إذ يهدف إلى مكافأة إنجازاتكم المتميزة لكي يكون مصدر إلهام وقدوة حسنة للأجيال القادمة".

التلفزيون الجزائري

وأوضح بن صالح قائلا: "منذ أن بدأتم مشواركم الرياضي المظفر في منافسة قارية صعبة، تعلقت بكم آمال الجزائريات والجزائريين في الوطن وفي الخارج".

وأشار الرئيس المؤقت إلى أن إنجاز المنتخب الوطني يعد اعتبارا للإضافة التاريخية المشرفة وتقديرا لما قدمه "الأفناك" للرياضة الجزائرية.

يذكر أن المنتخب الجزائري لكرة القدم فاز الجمعة في نهائي كأس الأمم الافريقية على نظيره السنغالي بملعب القاهرة الدولي، ليرفع بذلك رصيده إلى لقبين إفريقيين، فاز بأولهما في العام 1990.

ووصل المنتخب الوطني إلى الجزائر السبت حيث خصصت لهم السلطات استقبالا كبيرا شارك فيه عشرات الآلاف من الجزائريين الذين كانوا في انتظارهم.

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