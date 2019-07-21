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المملكة المتحدة

بريطانيا في طور دراسة فرض عقوبات على إيران بعد احتجاز ناقلة

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بقلم:  Euronews  مع REUTERS WORLD (ARABIC)
الناقلة البريطانية المحتجزة لدى إيران
الناقلة البريطانية المحتجزة لدى إيران -
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رويترز
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ذكرت صحيفة ديلي تليغراف أن وزراء بريطانيين يضعون خططاً تهدف إلى فرض عقوبات على إيران بعد احتجازها ناقلة نفط ترفع علم بريطانيا في الخليج.

وأضافت الصحيفة أن من المتوقع أن يعلن وزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت إجراءات دبلوماسية واقتصادية يوم الأحد بما في ذلك احتمال تجميد أصول رداً على الواقعة.

وقالت الصحيفة إن بريطانيا قد تدعو الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أيضاً إلى إعادة فرض عقوبات على إيران بعد رفعها في 2016 عقب إبرام اتفاق بشأن برنامج إيران النووي.

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