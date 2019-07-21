شاهد: سيارة مسرعة تصطدم بدراجة نارية عند إشارة مرور في تركيا

أظهرت لقطات فيديو التقطها كاميرات مراقبة عند إحدى التقاطعات المرورية في تركيا حادثاً بليغاً وقع عند إشارة مرور أبطاله سيارة ودراجة نارية.

اللقطات تظهر سائق دراجة نارية وقف عند إشارة مرور حمراء قبل أن تأتي سيارة مسرعة جداً من خلفه وتصطدم به.

تسبب الاصطدام بطيران الدراجة النارية عشرة أمتار قبل أن تهوي وتصطدم بالأرض ما تسبب بإصابات حرجة وبليغة لسائقها، الذي نقل إلى المستشفى.

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