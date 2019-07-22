حقائق حول مضيق هرمز ... أحد أهم الممرات في العالم وأكثرها حركة للسفن

حذر السفير الإيراني لدى بريطانيا يوم الأحد من تصاعد التوتر قبل يوم من الرد المتوقع للمملكة المتحدة، والذي قد يتضمن فرض عقوبات جديدة على طهران أو إجراءات أخرى بعد احتجاز إيران لناقلة ترفع العلم البريطاني.

ووصفت بريطانيا احتجاز الناقلة ستينا إمبيرو في مضيق هرمز يوم الجمعة بأنه "عمل عدائي" ويعتبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات في العالم وأكثرها حركة للسفن.

وفيما يلي بعض الحقائق عن المضيق:

ما هو مضيق هرمز؟

يقع مضيق هرمز في منطقة الخليج العربي يفصل ذلك الممر المائي بين إيران وسلطنة عمان، ويربط الخليج بخليج عمان وبحر العرب.

يعتبر مضيق هرمز المنفذ الوحيد للعرتق والكويت والبحرين وقطر.

يبلغ عرض المضيق 33 كيلومترا عند أضيق جزء منه، لكن الممر الملاحي لا يتجاوز عرضه ثلاثة كيلومترات في كلا الاتجاهين.

سعت الإمارات والسعودية إلى العثور على طرق أخرى لتجنب المضيق وشمل ذلك مد المزيد من خطوط أنابيب النفط.

تسميته :

سمّي بـ هرمز، لوقوعه في وسط مملكة هرمز القديمة، كما نُسبت تسميته لـ "هرمز" أحد ملوك بلاد فارس.

ما أهميته؟

أعلنت شركة فورتيكسا للتحليلات النفطية إن نحو خمس إنتاج العالم من النفط يمر عبر المضيق أي نحو 17.4 مليون برميل يوميا، في حين بلغ الاستهلاك نحو 100 مليون برميل يوميا عام 2018.

يمر عبر المضيق معظم صادرات الخام من السعودية وإيران والإمارات العربية المتحدة والكويت والعراق، وجميعها دول أعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

يمر من المضيق أيضا كل إنتاج قطر تقريبا من الغاز الطبيعي المسال. وقطر أكبر مُصدر له في العالم.

توتر سياسي

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران بهدف وقف صادراتها من النفط.

هددت إيران بتعطيل شحنات النفط عبر مضيق هرمز إذا حاولت الولايات المتحدة خنق اقتصادها.

الأسطول الأمريكي الخامس المتمركز في البحرين مكلف بحماية السفن التجارية في المنطقة.

وقائع سابقة شهدها مضيق هرمز

سعى كل من العراق وإيران خلال حربهما بين عامي 1980 و1988 إلى عرقلة صادرات نفط البلد الآخر فيما عرف في ذلك الوقت بحرب الناقلات.

في يوليو/ تموز 1988، أسقطت البارجة الحربية الأمريكية فينسينس طائرة إيرانية مما أسفر عن مقتل 290 شخصا، هم جميع من كانوا على متنها.

وأعلنت طهران حينها أنه هجوم متعمد، فيما قالت واشنطن إنه حادث اعتقد فيه الطاقم أن الطائرة التجارية طائرة مقاتلة. وقالت الولايات المتحدة إن فينسينس كانت في المنطقة لحماية السفن المحايدة من هجمات البحرية الإيرانية.

في مطلع العام 2008، قالت الولايات المتحدة إن الزوارق الإيرانية هددت سفنها الحربية بعدما اقتربت من ثلاث سفن تابعة للبحرية الأمريكية في المضيق.

في يوليو/ تموز 2010، تعرضت ناقلة النفط اليابانية إم ستار لهجوم في المضيق. وأعلنت جماعة متشددة تعرف باسم كتائب عبد الله عزام، والتي لها صلة بالقاعدة، مسؤوليتها عن الهجوم.

في يناير/ كانون الثاني 2012، هددت إيران بإغلاق مضيق هرمز ردا على عقوبات أمريكية وأوروبية استهدفت إيراداتها النفطية في محاولة لوقف برنامج طهران النووي.

في مايو/ أيار 2015، أطلقت سفن إيرانية طلقات صوب ناقلة ترفع علم سنغافورة قالت طهران إنها دمرت منصة نفطية إيرانية، مما دفع الناقلة للفرار. كما صادرت سفينة حاويات في المضيق.

في يوليو/ تموز 2018، لمح الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى أن بلاده قد تعطل مرور النفط عبر مضيق هرمز ردا على دعوات أمريكية لخفض صادرات إيران من الخام إلى الصفر.

في مايو/ أيار 2019، هوجمت أربع سفن بينها ناقلتا نفط سعوديتان قبالة ساحل الإمارات قرب الفجيرة خارج مضيق هرمز.

للمزيد على يورونيوز:

روحاني: أفعال أمريكا تهدد استقرار الشرق الأوسط

شاهد: الجيش الأمريكي ينشر فيديو للجيش الإيراني وهو يزيل لغما من ناقلة في بحر عمان

شاهد: اللحظات الأولى بعد إصابة إحدى ناقلتيْ النفط في مياه خليج عمان

تابعونا عبر الواتساب والفيسبوك: