الجيش الفرنسي يلجأ إلى "الفريق الأحمر" لمواجهة الأخطار المحتملة

أفاد تقرير نشرته وزارة الدفاع الفرنسية إنها تخطط للاستعانة بفريق من مؤلفي الخيال العلمي لمواجهة الأخطار الأمنية المحتملة.

وطبقاً للتقرير، ستكوّن خلية "الفريق الأحمر" من أربعة أو خمسة كتاب يمكنهم وضع السيناريوهات غير الاعتيادية التي قد لا يلتفت إليها الخبراء العسكريون.

وقال التقرير: "عمل الفريق سيقوم على وضع فرضيات استراتيجية للتعامل مع سيناريوهات من الممكن أن تفسد خطط الحماية الأمنية".

ويأتي التقرير بعد أسبوع من كشف الجيش الفرنسي عن اختراع "الجندي الطائر" والذي عُرض خلال الاحتفالات بيوم الباستيل.

وطار الفرنسي "فرانكي زاباتا" في سماء العاصمة باريس مستخدماً لوح طائر من تصميمه الخاص بعدما حصل على منحة قدرها 1.3 مليون يورو من الجيش لتطوير اختراعه .

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