وكالة الطاقة الدولية: نراقب التطورات في مضيق هرمز ومستعدون للتحرك

قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم، الإثنين، إنها تراقب عن كثب التطورات في مضيق هرمز وإنها مستعدة للتحرك إذا اقتضت الضرورة، مضيفة "أن حق نقل الطاقة بحرية مهم للاقتصاد العالمي ويجب الحفاظ عليه".

وفي خبر أوردته وكالة رويترز للأنباء حاولت الوكالة طمأنة الأسواق التجارية العالمية قائلة "إن مخزونات الطوارئ كبيرة بما يكفي لتغطية أي تعطل لإمدادات النفط من مضيق هرمز لفترة طويلة"، غير أنها أكدت على "استعدادها للتحرك سريعاً وبشكل حاسم في حال حدوث تعطل لضمان استمرار تلقي الأسواق العالمية إمدادات كافية".

وتمرّ منطقة مضيق هرمز في مرحلة حساسة منذ فترة على خلفية تبادل احتجاز ناقلات نفط بين إيران وبريطانيا، أضف إلى ذلك الوضع الأمني والسياسي المتوتر بين طهران وواشنطن.