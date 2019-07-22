لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox
عاجل

إيران

خامنئي: "صفقة القرن" مؤامرة خطيرة

 محادثة
بقلم:  Euronews  مع رويترز
خامنئي: "صفقة القرن" مؤامرة خطيرة
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

قال الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي يوم الاثنين إن "صفقة القرن" والتي تظهر في خطة أمريكية لإنهاء الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين عبر مشروعات تنمية بتمويل من الاستثمار الدولي "مؤامرة خطيرة" لتدمير الهوية الفلسطينية باستخدام المال.

ونقل الموقع الإلكتروني لخامنئي عنه قوله "هذه المؤامرة الخطيرة تهدف للقضاء على الهوية الفلسطينية بين الشعب الفلسطيني... هذه هي النقطة الرئيسية التي ينبغي على المرء مقاومتها، وعدم السماح لهم بالقضاء على الهوية الفلسطينية باستخدام المال".

للمزيد على يورونيوز:

كوشنر يعود للشرق الأوسط لوضع اللمسات الأخيرة على الشق الاقتصادي "لصفقة القرن"

في لقاء خاص مع السفير الفلسطيني ببروكسل: خطة ترامب ولدت ميتة