مبعوث للبابا فرنسيس يبلغ الأسد عن "قلقه العميق" إزاء وضع المدنيين في إدلب

عبر البابا فرنسيس عن قلقه إزاء الوضع الإنساني في شمال غرب سوريا وحث على إنهاء القتال المستمر منذ سنوات من خلال التفاوض، في رسالة سُلمت إلى الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الاثنين.

وقال الفاتيكان إن الكردينال بيتر كودو أبيا توركسون، الذي يرأس دائرة خدمة التنمية البشرية المتكاملة بالفاتيكان، سلّم الرسالة للأسد.

ودعت الرسالة إلى العودة الآمنة لملايين النازحين نتيجة سنوات من القتال، ومعاملة المعتقلين السياسيين بطريقة إنسانية واستئناف المفاوضات سعيا لحل سياسي للصراع.

وقال وزير خارجية الفاتيكان الكردينال بيترو بارولين في بيان "يأتي في قلب هذه المبادرة الجديدة مخاوف البابا فرنسيس والكرسي البابوي إزاء الوضع الإنساني الطارئ في سوريا، خاصة في محافظة إدلب".

وإدلب آخر منطقة تحت سيطرة المعارضة في سوريا وما زالت تحت سيطرة مسلحين معظمهم من الإسلاميين المتشددين ويتعرضون لضغط متزايد من القوات السورية وحلفائها.

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وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء أن الأسد قال لتوركسون إن من الضروري فرض ضغوط على الدول التي تدعم الإرهابيين، وهو وصف تطلقه دمشق على المعارضين الذين يسعون لإسقاطه.

وبدأت الحرب السورية، التي دخلت عامها التاسع، باحتجاجات شعبية على حكم الأسد وأدت لتدمير الكثير من البلدات والمدن. وتفيد التقديرات بمقتل نصف مليون شخص في الصراع.

وفر أكثر من 5.6 مليون لاجئ سوري إلى الأردن ولبنان والعراق ومصر وتشرد 6.6 مليون شخص داخل حدود سوريا.

وقال الكردينال بارولين "في الرسالة التي أُرسلت للرئيس الأسد، يحثه البابا على إبداء حسن النية والعمل على إيجاد حلول قابلة للتطبيق تضع حدا لصراع استمر لوقت طويل جدا وأدى إلى فقدان عدد كبير من أرواح الأبرياء".