تركيا تلوح بعملية عسكرية في سوريا إذا لم تتأسس منطقة آمنة

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الاثنين، إن عملية عسكرية ستبدأ شرقي نهر الفرات إذا لم تتأسس منطقة آمنة مزمعة في شمال سوريا وإذا استمرت التهديدات التي تواجهها بلاده.

وتجري تركيا محادثات مع الولايات المتحدة بشأن إقامة منطقة آمنة عبر الحدود في شمال شرق سوريا، حيث تدعم واشنطن وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية.

وأضاف جاويش أوغلو في مقابلة مع قناة (تي.جي.آر.تي خبر) أنه يأمل في التوصل إلى اتفاق بعد محادثات اليوم الاثنين مع المبعوث الأمريكي الخاص بسوريا جيمس جيفري الذي يزور أنقرة.

التنقيب عن الغاز

وقال جاويش أوغلو إن تركيا مستعدة للتعاون في سبيل التوصل إلى حل للخلاف على موارد الطاقة في المنطقة

مضيفا إنه لا توجد حاجة لمزيد من سفن التنقيب والحفر في شرق المتوسط في الوقت الحالي وذلك مع استمرار الخلاف بشأن تنقيب بلاده عن النفط والغاز قبالة جزيرة قبرص.

رد تركي

وزير الخارجية التركي أكد ان بلاده سترد إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أنقرة بعد شرائها لمنظومة أس-400 الروسية.

وقال جاويش أوغلو "إذا اتخذت الولايات المتحدة موقفا عدائيا ضدنا فسنتخذ إجراءات انتقامية كما أبلغناهم. هذا ليس تهديدا أو خدعة".

وأضاف "لسنا الدولة التي تنحني أمام من يظهرون العداء لتركيا"، مكررا تهديدا بالرد أطلقته تركيا الشهر الماضي.

وتابع أنه لا يتوقع أن تتخذ الإدارة الأمريكية مثل هذا الإجراء.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت استبعاد تركيا من برنامج المقاتلة إف-35، في خطوة طالما هددت بها واشنطن بعدما بدأت أنقرة استلام نظام دفاع الصاروخي إس-400 الروسي .

كانت الأجزاء الأولى من منظومة إس-400 للدفاع الجوي قد وصلت إلى قاعدة مرتد الجوية شمال غربي أنقرة يوم الجمعة تنفيذا لصفقة مع روسيا سعت الولايات المتحدة على مدى شهور لمنعها.

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