حزب الرئيس الأوكراني يعلن فوزه بأغلبية مقاعد البرلمان

أعلن حزب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين عن فوزه بما بين 125 و127 من 199 دائرة انتخابية خلال الانتخابات التشريعية التي أقيمت أمس الأحد.

وبذلك يملك حزب "خادم الشعب" الحاكم فرصة كبيرة في الفوز بأغلبية مقاعد البرلمان البالغ عددها 450 مقعداً وينتخب نصفها عبر القوائم الحزبية بينما ينتخب النصف الآخر خلال الاقتراع الفردي المباشر بالدوائر الانتخابية.

وقال المتحدث باسم الحزب إنه قد يفوز بما بين 121 و122 مقعداً من المقاعد المخصصة للقوائم الحزبية.

وانتخب زيلينسكي، الممثل الكوميدي البالغ من العمر 41 عاماً، رئيساً لأوكرانيا بعد فوزه على الرئيس السابق بيترو بوروشينكو في الانتخابات التي جرت في شهر مايو – أيار الماضي.

وحسب استطلاعات الرأي جاء حزب منصة المعارضة في المركز الثاني فيما جاء حزب الرئيس السابق بترو بوروشينكو في المركز الثالث وحزب رئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو في المركز الرابع وحزب نجم الروك سفياتوسلاف فاكارتشوك في المركز الخامس.

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