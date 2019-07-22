ترامب: يجب على "النائبات" الديمقراطيات الاعتذار لأميركا وإسرائيل

صعد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، هجومه على أربع عضوات ديمقراطيات في الكونغرس انتقدن سياساته، وطالبهن بالاعتذار في الوقت الذي يواجه فيه اتهامات بالعنصرية.

وكتب ترامب في تغريدة على موقع تويتر "لا أصدق أن عضوات الكونغرس الأربع قادرات على حبّ بلادنا. يجب عليهن الاعتذار لأميركا (وإسرائيل) عن الأشياء الفظيعة (الكريهة) التي تفوهن بها".

وأشعل ترامب الجدل أوائل الأسبوع الماضي عندما غرد قائلا إن العضوات الأربع يجب أن "يعدن من حيث أتين إذا كانت الولايات المتحدة لا تعجبهن"، قبل أن يهتف جمهوره في "أعدهن إلى بلادهن" خلال إحدى جولات حملته الانتخابية.

وولدت ثلاث عضوات هن ألكسندريا أوكاسيو-كورتيز، النائب عن نيويورك، وأيانا بريسلي، النائب عن ماساتشوستس، ورشيدة طليب، النائب عن ميشيغان، في الولايات المتحدة، في حين ولدت الرابعة، إلهان عمر، النائب عن مينيسوتا في الصومال، وجاءت لاجئة إلى الولايات المتحدة الأميركية وحصلت على الجنسية.

وقالت كورتيز بعد مشهد هتافات الجماهير إن ترامب "يتقيّأ الأيديولوجية الفاشية"، فيما قال السناتور كوري بوكر الذي يسعى إلى شغل منصب رئيس الحزب الديمقراطي إن "ترامب أسوأ من عنصري" مضيفاً أنه "يستغل الخطاب العنصري من أجل جني مكاسب سياسية".

وتوجه النائبات الأربع المعروفات باسم "الفريق"، وهذه هي فترة عضويتهن الأولى بالكونغرس، انتقادات عنيفة لترامب كما يعارضن أيضاً قيادة الحزب الديمقراطي وينتمين إلى تيار تقدمي في الحزب. وطليب وعمر من المنتقدات صراحة للحكومة الإسرائيلية.