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الصين

شاهد: "أفراد عصابات" ينهالون بالضرب على مراسلة صحفية في محطة قطارات بهونغ كونغ

 محادثة
بقلم:  Sami Fradi 
إغلاق مركز تجاري لنصف يوم في هونغ كونغ إثر أعمال عنف عنف استهدفت الأهالي في يوان لونغ
إغلاق مركز تجاري لنصف يوم في هونغ كونغ إثر أعمال عنف عنف استهدفت الأهالي في يوان لونغ
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أظهرت صور شريط مصور تم تداوله على الانترنت رجلا يرتدي قميصا ورديا وهو يضرب الناس بعصا، عند حاجز مراقبة دخول المسافرين إلى محطة قطارات في هونغ كونغ، ثم انهال بالضرب بعد ذلك على غوينث هو، مراسلة الموقع الاخباري على الانترنت "ستاند نيوز" في هونغ كونغ.

وكانت المراسلة تقوم بتغطية مباشرة مساء الأحد، لهجوم أشخاص يشتبه معارضون سياسيون في أنهم أفراد عصابات استهدفوا بالضرب محتجين داعمين للديمقراطية في محطة قطارات يوان لونغ في هونغ كونغ.

وكان رجال يرتدون قمصانا بيضا اندفعوا باتجاه محطة يوان لونغ وهاجموا المسافرين على متن قطار، فيما واصلت المراسلة هو تصوير الوقائع ملتقطة مشاهد لطواقم شبه طبية تسعف الجرحى وأناسا يواجهون الشرطة، التي وصلت إلى المكان في محاولة للسيطرة على الوضع.

وأفادت "ستاند نيوز" لاحقا أن مراسلتها نقلت إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة. وقال شهود عيان إن رجلا بزي أبيض كان يستهدف ركابا بقمصان سود على ما يبدو، كانوا يشاركون في مسيرة مناهضة للحكومة نهار الأحد.

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