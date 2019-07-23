فيديو: الشرطة الكندية تنشر صوراً لأسترالي وأمريكية قبيل مقتلهما بأيام

نشرت الشرطة الكندية مقطع فيديو يظهر الأسترالي لوكاس فاولر وصديقته الأمريكية تشاينا دييز خلال تزودهما بالوقود قبل أيام من العثور على جثتيهما بإحدى الطرق السريعة.

وكان فاولر (23 عاما) ودييز (24 عاماً) في رحلة عبر طرق كندا قبل أن يُعثر على جثتيهما على بعد حوالي 100 كيلومتر من منطقة ليارد هوت سبرينغز السياحية.

وتعتقد الشرطة بأنهما قتلا في جريمة مسلحة بين يومي 14 و15 يوليو – تموز قبل أن يتم العثور والتعرف على جثتيهما بعد ثلاثة أيام من تاريخ مقتلهما.

وقالت الشرطة إن الجريمة قد تكون مرتبطة بالبحث عن مراهقين عُثر على سيارتهما محروقة بنفس الطريق السريع.

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