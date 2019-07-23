شاهد: عرضُ باليه في سويسرا على ارتفاع 2200 متر بمشاركة ثلاث نساء

قدمت فرقة نيو (NEO) السويسرية عرض باليه استثنائياً نهاية الأسبوع الماضي، حيث تأرجح ثلاثة راقصين وثلاث راقصات، معلقين بحبال، أمام جدار سدّ إيموسون، أحد أكبر السدود في البلاد، على علو فاق 2200 متر.

وجاء "العرض الطائر" ضمن فعاليات مهرجان "كوزمو جاز" الذي يقام في منطقة "فيو إيموسون"، ورافق رباعي من الموسيقيين، بينهم الموسيقي (الملحن) الفرنسي الشهير أندريه مانوكيان، الفرقة الراقصة خلال العرض.

ولم يتردد المشاهدون بالمشي ساعتين والركوب في التلفريك من أجل الوصول إلى السد الواقع في وادي شامونيكس السويسري، بهدف رؤية العرض الراقص.

ويقام المهرجان الموسيقي، المخصص لنوع الجاز غالباً، في فرنسا وسويسرا منذ عشر سنوات وهو مهرجان مجاني. كلّ ما كان على الزوار القيام به، في سويسرا، دفع بطاقة ركوب التلفريك والمشي قليلاً من أجل حضور أحد العروض.

ومن بين المدعوين هذا العام فرقة "تريو جبران" الفلسطينية، بالإضافة إلى الفرقة النيويوركية "أنتيبالا" وعازف البيانو الفرنسي دافيد تيكسييه. ويستمر المهرجان حتى الثامن والعشرين من الشهر الحالي.