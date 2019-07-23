فوضى في حركة القطارات بإيطاليا بسبب حريق

أدى حريق في البنية التحتية المحيطة بمدينة فلورنسا في إيطاليا إلى تأخير وإلغاء أكثر من عشرين رحلة قطار فائق السرعة يوم الاثنين.

وقالت شركة (أر.إف.آي) للسكك الحديدية في بيان إن الحريق اندلع في الصباح الباكر في وحدة التحكم في الشبكة، مضيفة أن المؤشرات الأولية أظهرت أنه من المحتمل أن يكون متعمدا.

وأثر الاضطراب الناجم عن الحريق على السفر بالسكك الحديدية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك جميع المدن الرئيسية، وذلك في نفس الأسبوع الذي أعلنت فيه نقابات النقل عن تنظيم إضراب يومي الأربعاء والجمعة.

وقالت شركة (أر.إف.آي) إنه في البداية تم وقف حركة القطارات في المنطقة المحيطة بفلورنسا للسماح للسلطات بإجراء تحقيقات.

وأضافت أن حركة تشغيل القطارات عادت للانتظام الآن، لكن بعد تأخير بلغ ثلاث ساعات في المتوسط وإلغاء 25 رحلة للقطارات فائقة السرعة.

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