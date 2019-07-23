شاهد: كيم جونغ أون يتفقد أحدث غواصات كوريا الشمالية

نشرت وكالة أنباء كوريا الشمالية الرسمية اليوم الثلاثاء صوراً لتفقد الزعيم كيم جونغ أون غواصة جديدة تستعد للإبحار في البحر الشرقي الذي يعرف أيضا ببحر اليابان.

وقالت الوكالة إن بناء الغواصة الجديدة جاء تحت "عناية كيم الخاصة" ولم تكشف الوكالة نوع نظم الأسلحة التي تحويها الغواصة أو متى قام كيم بمعاينتها..

وأضافت الوكالة أن كيم كلف مسؤولي الدفاع والعلماء المصاحبين له أثناء تفقد الغواصة بإنجاز المزيد من المبادرات الاستراتيجية في استخدام الغواصات.

وقالت الوكالة إن كيم عبر عن رضا كبير عن بناء "نوع غواصتنا القوية".

وقال كيم "في بلد محاط بالبحر من الشرق ومن الغرب فإن قدرة الغواصات العاملة تكون مكونا مهما للدفاع الوطني".

وأضاف أنه يتعين على كوريا الشمالية أن "تستمر في تطوير قدراتنا الدفاعية الوطنية ببذل جهود كبيرة في تطوير معداتنا من الأسلحة البحرية، بما في ذلك الغواصات".

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