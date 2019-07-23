كوريا الجنوبية تطلق مئات الطلقات التحذيرية على طائرة روسية انتهكت مجالها الجوي

قال مسؤولو دفاع إن طائرات حربية كورية جنوبية أطلقت أعيرة تحذيرية على طائرة عسكرية روسية دخلت المجال الجوي للبلاد اليوم الثلاثاء، في حين نفت روسيا اختراق أي مجال جوي واتهمت طياري كوريا الجنوبية بالتهور.

وقال مسؤول بوزارة الدفاع الوطني في سول إن هذه هي المرة الأولى التي تنتهك فيها طائرة عسكرية روسية المجال الجوي الكوري الجنوبي.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن قاذفتين روسيتين وقاذفتين صينيتين دخلت "منطقة التعريف للدفاع الجوي الكوري" في وقت مبكر اليوم الثلاثاء.

وأضافت أن طائرة روسية ثالثة خاصة بالإنذار المبكر والمراقبة اخترقت في وقت لاحق المجال الجوي الكوري الجنوبي مرتين فوق دوكدو، وهي جزيرة تسيطر عليها كوريا الجنوبية وتطالب بها اليابان التي تطلق عليها اسم تاكيشيما، وذلك بعد الساعة التاسعة صباحا (منتصف الليل بتوقيت جرينتش أمس الاثنين).

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع في روسيا نفيها أن تكون قاذفاتها قد انتهكت المجال الجوي الكوري الجنوبي.

وقالت الوزارة إن طائرات عسكرية كورية جنوبية قطعت الطريق أمام القاذفتين الروسيتين ولم تتواصل معهما.

وأضافت الوزارة أن هذه ليست المرة الأولى التي يتدخل فيها طيارو كوريا الجنوبية فيما يتعلق بتحرك طائرة عسكرية روسية فوق مياه محايدة.

وقالت وزارة الخارجية الصينية إن "منطقة التعريف للدفاع الجوي الكوري" ليست مجالا جويا إقليميا وإن كل الدول تتمتع بحق حرية التحليق فيها.

وقال مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية إن كبير المستشارين الأمنيين في البلاد تشونج إيوي يونج قدم اعتراضا شديدا إلى نيكولاي باتروشيف أمين مجلس الأمن الروسي، وطلب من المجلس تقييم الواقعة واتخاذ الإجراء المناسب.

وقال تشونج وفقا لمكتب الرئاسة "نرى أن هذا الموقف شديد الخطورة، وإذا تكرر سنتخذ إجراء أقوى".

"إجراء تكتيكي"

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية كيم إين-تشول إن الوزارة تعتزم استدعاء مكسيم فولكوف نائب رئيس البعثة الروسية والسفير الصيني تشيو قو هونغ اليوم الثلاثاء لتقديم احتجاج شديد اللهجة وحثهما بقوة على الحيلولة دون تكرار ذلك الحادث.

وقال متحدث باسم الحكومة اليابانية إن اليابان قدمت شكوى لكل من كوريا الجنوبية وروسيا.

ونقلت وكالة كيودو عن مسؤولين حكوميين قولهم "لا يمكننا أن نقبل هذا النوع من الأعمال على أراضينا".

وصرح مسؤول في هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية بأن الطائرة الروسية كانت من طراز إيه-50 المزود بنظام للإنذار المبكر والمراقبة. وأضاف أن بلاده دفعت بمقاتلات إف-15 وإف-16 بعد اختراق المجال الجوي.

وقال المسؤول إن الطائرات الكورية الجنوبية أطلقت نحو 360 طلقة خلال الواقعة.

وقالت وزارة الدفاع "قام الجيش الكوري الجنوبي بإجراء تكتيكي شمل إسقاط قنابل مضيئة وإطلاق أعيرة تحذيرية".

وقال مسؤول دفاعي بكوريا الجنوبية لرويترز إنه لم يبدر عن الطائرة الروسية رد بأي طريقة تشكل تهديدا.

وغادرت الطائرة الروسية المجال الجوي الكوري الجنوبي ولكنها دخلته مرة أخرى بعد حوالي 20 دقيقة، مما دفع الكوريين الجنوبيين إلى إطلاق المزيد من الطلقات التحذيرية.

وقالت الوزارة إن الطائرات الحربية الكورية الجنوبية "أبدت ردا طبيعيا" دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

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