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قطر

إطلاق سراح قطري احتجزته السعودية منذ أكثر من عام

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بقلم:  Euronews  مع رويترز
إطلاق سراح قطري احتجزته السعودية منذ أكثر من عام
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قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر إن السعودية أطلقت سراح مواطن قطري احتجزته لأكثر من عام بعد اعتقاله في اليمن للاشتباه في أنه يعمل مع الحوثيين المتحالفين مع إيران.

كانت قوات التحالف الذي تقوده السعودية لمحاربة الحوثيين في اليمن قد ألقت القبض على القطري محسن الكربي في أبريل نيسان 2018. وقالت مصادر أمنية يمنية في ذلك الوقت إن القوات اليمنية اعتقلته على الحدود مع سلطنة عمان للاشتباه في أنه ضابط مخابرات يعمل مع الحوثيين.

وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي لجنة قطرية مرتبطة بالدولة، إن الكربي كان في اليمن لزيارة أقارب وإنه احتجز في السعودية دون توجيه اتهامات له وحرم من الاتصال بأسرته أو محاميه.

وأضافت في بيان "تطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان السلطات السعودية بتعويض المواطن القطري محسن الكربي عن الضرر الذي لحق به خلال فترة إخفائه قسريا".

كما طالبت بالإفراج عن قطري آخر يدعى عبد العزيز سعيد عبد الله، وهو طالب قالت إنه محتجز في السعودية منذ يوليو تموز 2018 دون محاكمة.

وتفرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة اقتصادية ودبلوماسية على قطر منذ يونيو حزيران 2017 متهمة إياها بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

ولم يرد مكتب التواصل الحكومي في السعودية على الفور على طلب للتعليق.

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