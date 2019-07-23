السعودية: احتجاز إيران لناقلة بريطانية انتهاك للقانون الدولي

نقلت وسائل إعلام رسمية سعودية، الثلاثاء، عن مجلس الوزراء قوله إن أي مساس بحرية الملاحة البحرية الدولية يعد انتهاكا للقانون الدولي.

وأضاف مجلس الوزراء السعودي أن احتجاز إيران لناقلة بريطانية في الخليج انتهاك للقانون الدولي.

وكانت السلطات الإيرانية قد قامت يوم الجمعة باحتجاز ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني بعد مرورها بمضيق هرمز، وبث بعدها الحرس الثوري فيديو يظهر لحظة سيطرته على الناقلة من خلال إنزال عدد من القوات الحرس الثورى عبر مروحية على الناقلة.

وأدانت بريطانيا احتجاز إيران لناقلة نفط ترفع العلم البريطاني في الخليج ووصفته بأنه "عمل عدائي" ورفضت تبريرا قدمته طهران عن أن الناقلة احتجزت لأنها كانت طرفا في حادث تصادم.

ووطالبت الحكومة البريطانية طهران بالإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها ووصف وزير الخارجية البريطانية السابق جيريمي هنت الخطوة الإيرانية بـ"قرصنة دولة".

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