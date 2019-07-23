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سوريا

جورج وسوف يتوج بجائزة الدولة التقديرية في سوريا

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بقلم:  Euronews  مع رويترز
جورج وسوف يتوج بجائزة الدولة التقديرية في سوريا
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أعلنت سوريا يوم الثلاثاء جوائز الدولة التقديرية لعام 2019 والتي فاز بها في مجال الفنون المطرب جورج وسوف.

ويملك وسوف المولود في بلدة كفرون بغرب سوريا في العام ‭‭‭1961‬‬‬ رصيدا ضخما من الأغاني التي قدمها على مدى أكثر من أربعة عقود بعدما بدأ مشواره الفني مبكرا.

وفاز بالجائزة في مجال الأدب الشاعر صابر فلحوط بينما فازت بها في مجال النقد والدراسات والترجمة وزيرة الثقافة السابقة وعضو مجمع اللغة العربية بدمشق لبانة مشوح.

ويحصل كل فائز من الثلاثة على مليون ليرة سورية (نحو ألفي دولار) وميدالية ذهبية.

وقالت وزارة الثقافة السورية في بيان إنها ستحدد في وقت لاحق موعد إقامة حفل تسليم الجوائز والاحتفاء بالفائزين.

واستحدثت سوريا في 2012 جائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية لتمنحهما للمبدعين والمفكرين والفنانين الذين لا يزالون على قيد الحياة "تقديرا لهم على عطائهم".

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