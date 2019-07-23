بريطانيا تدعو لتشكيل قوة أوروبية لتأمين الملاحة ضد "قرصنة" إيران

دعت بريطانيا يوم الاثنين لتشكيل قوة أمنية بحرية بقيادة أوروبية لتأمين حركة الملاحة في مضيق هرمز بعد أيام من احتجاز إيران لناقلة ترفع علم بريطانيا فيما وصفته لندن بأنها "قرصنة دولة".

وأبلغ وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت البرلمان بالخطط التي توصلت إليها لجنة حكومية طارئة ناقشت رد لندن المزمع على احتجاز قوات خاصة إيرانية الناقلة ستينا امبيرو يوم الجمعة.

وقال هنت أمام البرلمان "بموجب القانون الدولي، لم يكن يحق لإيران تعطيل مسار السفينة ناهيك عن الصعود إلى ظهرها. ومن ثم فهذه قرصنة دولة".

وأضاف "سنسعى الآن لتشكيل قوة أمنية بحرية بقيادة أوروبية لدعم المرور الآمن للطواقم والحمولات في هذه المنطقة الحيوية".

وقال هنت إن القوة الجديدة "لن تكون جزءا من سياسة الولايات المتحدة للضغط بأقصى قوة على إيران لأننا لا نزال ملتزمين بالحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني".

جيريمي هنت رويترز

وحاول الأوروبيون أن يظلوا على الحياد مع تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن. لكن بريطانيا أُقحمت في مواجهة مباشرة مع إيران في الرابع من يوليو تموز الجاري عندما احتجزت قوات البحرية الملكية البريطانية ناقلة إيرانية قبالة ساحل جبل طارق. واتهمت بريطانيا الناقلة بانتهاك عقوبات على سوريا.

وهددت إيران أكثر من مرة بالرد قبل أن تحتجز الناقلة ستينا امبيرو يوم الجمعة. وكانت الخطوات التي نفذتها إيران لاحتجاز هذه الناقلة، وتضمنت إنزال قوات ملثمة من طائرات هليكوبتر على السفينة، مماثلة لما قامت به قوات البحرية الملكية البريطانية قبل أسبوعين.

ولدى سؤال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الاثنين عن احتجاز السفينة البريطانية، رد قائلا "المسؤولية... تقع على المملكة المتحدة في الاهتمام بسفنها".

تحذير إيراني

وحذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الغرب يوم الاثنين من "بدء صراع" قائلا إن بلاده لا تسعى إلى مواجهة.

وقال ظريف في نيكاراغوا إن إيران اتخذت إجراءات ضد السفينة تنفيذا للقانون الدولي وليس ردا على احتجاز بريطانيا للناقلة الإيرانية في جبل طارق.

جواد ظريف رويترز

وقال للصحفيين بعد اجتماع مع نظيره في نيكاراغوا "بدء صراع أمر سهل وإنهاؤه سيكون مستحيلا".

وأضاف "من المهم أن يدرك الجميع ومن المهم أن يفهم بوريس جونسون أن إيران لا تسعى لمواجهة" مشيرا إلى أبرز المرشحين لتولي رئاسة الوزراء في بريطانيا.

وأردف قائلا "إيران تريد إقامة علاقات طبيعية تقوم على الاحترام المتبادل".

إخطارات مسبقة

هذا ودعت مؤسسات الشحن مالكي السفن إلى إخطار البحرية البريطانية بتحركاتها قبل الإبحار عبر الخليج ومضيق هرمز في الشرق الأوسط بسبب تصاعد الأزمة الدولية في المنطقة.

ويمر نحو خمس نفط العالم عبر مضيق هرمز وتنشر شركات الشحن بالفعل المزيد من حرس الأمن غير المسلحين كإجراء احترازي إضافي.

ولكن في إخطار مشترك أصدرته مؤسسات الشحن التجارية يوم الاثنين، طلب من قباطنة السفن التسجيل مع هيئة عمليات التجارة البحرية للمملكة المتحدة وهي جهة الاتصال بالبحرية الملكية، والإبلاغ عن خطط المرور قبل مدة تتراوح بين 24 و48 ساعة من دخول المنطقة.

ومن بين التفاصيل المطلوبة جنسيات أفراد الطواقم وأي قيود على سرعة السفينة.

وسيتم نقل المعلومات إلى البحرية الأمريكية وغيرها من القوات البحرية المشاركة في مساعي تشكيل مبادرة أمنية متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة. وتقول واشنطن إن الخطة تهدف إلى زيادة المراقبة والأمن في الممرات المائية المهمة في الشرق الأوسط.

وقالت مؤسسة بيمكو للشحن في إخطار "رغم أن الولايات المتحدة التزمت بدعم هذه المبادرة، فلا‭ ‬بد من المساهمات واتخاذ زمام المبادرة من الشركاء الإقليميين والدوليين".

وقال أحد ملاك الناقلات "سنضبط توقيت المرور بحيث يكون في ساعات النهار وسنتحرك بأقصى سرعة".

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