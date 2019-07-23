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اليمن

مبعوث الأمم المتحدة يتوقع حلا وشيكا لحرب اليمن

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بقلم:  Euronews  مع REUTERS WORLD (ARABIC)
قوات تم تجنيدها من المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات على متن مركبة في عدن/اليمن
قوات تم تجنيدها من المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات على متن مركبة في عدن/اليمن -
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رويترز
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ذكر مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث، الثلاثاء، أن الحرب في اليمن يمكن وقفها لأن الطرفين المتحاربين والتوافق السياسي الدولي يدعمون اتفاقا توسطت بشأنه الأمم المتحدة في ستوكهولم في ديسمبر كانون الأول.

وقال غريفيث للصحفيين في جنيف "أعتقد أن هذه الحرب في اليمن قابلة للحل على نحو وشيك"، مضيفا أن "الطرفان كلاهما يصر على رغبته في حل سياسي والحل العسكري غير وارد، ما زالا على التزامهما باتفاق ستوكهولم بكافة جوانبه المختلفة".

أعتقد أن هذه الحرب في اليمن قابلة للحل على نحو وشيك...الطرفان كلاهما يصر على رغبته في حل سياسي والحل العسكري غير وارد، ما زالا على التزامهما باتفاق ستوكهولم بكافة جوانبه المختلفة"
مارتن غريفيث
مبعوث الأمم المتحدة لليمن

وكانت المنظمة الدولية قد اعلنت في بيان لها الأسبوع الماضي أن سفينة تابعة لها جمعت ممثلي الجانبين من أماكن مختلفة حيث أجروا محادثات في البحر الأحمر قبالة اليمن، في أول اجتماع من نوعه منذ فبراير شباط.

مضيفة أن أطراف حرب اليمن اتفقت على "آلية وإجراءات جديدة لإعادة فرض وقف إطلاق النار وعدم التصعيد" حول مدينة الحديدة الساحلية، علاوة على الجوانب الفنية لسحب القوات.

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