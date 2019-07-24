فيديو لآلاف الخيول التي تعدو طليقة في السهوب في مهرجان "تيانما" الصيني

يتوافد آلاف السياح للمشاركة في مهرجان تيانما السنوي، الذي يقام في شمال غرب الصين، تماماً في مقاطعة سنجان التي شهدت بعض مناطقها تهجير وملاحقة أقلية الأويغور المسلمة وعنف السلطة ضدّها.

المهرجان ثقافي-سياحي طبعاً وهو يكرس لإبراز حيوان تكن له مجتمعات المنطقة احتراماً كبيراً: الحصان. لا بل أن اسم المهرجان "تيانما" يعني "أحصنة الجنة" باللغة الصينية.

وافتتحت الدورة السادسة والعشرين من المهرجان هذا العام في الثامن عشر من تموز/يوليو، وقدّمت أعراق مختلفة تعيش في المقاطعة في حفل الافتتاح الأغاني التقليدية والرقصات.

وفي مشهد لا يصدق، عدت آلاف الأحصنة في السهوب الخضراء الواسعة، كأنها تستقبل الزوار الذين حضروا إلى المهرجان. جيانغ أو، أحد السياح الذين أتوا من شرق الصين يصف مشاهدة الأحصنة بـ"الملهمة" ويقول إن الفرصة لرؤية آلاف الأحصنة الطليقة مثلما يحدث هنا نادرة جداً".

ويدوم المهرجان الذي يقام في بلدية جاوسو أكثر من شهرين وتتخلله نشاطات كثيرة مثل سباق الأحصنة، الماراثون، واجتماعات لتطوير القطاع الحيواني المرتبط مباشرة بالأحصنة.

وكانت البلدية قد عملت في السنوات الماضية على تحسين البنى التحتية فيها وتوسيع قطاع النقل والاتصالات كما اعتمدت عدّة إجراءات أخرى لدعم القطاع السياحي بشكل عام.

في العام الماضي استقبلت المدينة نحو 2.5 ملايين سائح وارتفعت العائدات السياحية إلى 1.26 ملار يوان صيني (164 مليون يورو).

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