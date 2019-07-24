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سريلانكا

شرطة سريلانكا: لا أدلة تربط الدولة الإسلامية مباشرة بتفجيرات عيد القيامة

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بقلم:  Ranim Aldaghestani  مع رويترز
جنديان يقفان حراسة أمام كنسية تعرضت لهجوم بالقنابل في كولومبو بعد يومين من الهجوم يوم 23 أبريل نيسان 2019.
جنديان يقفان حراسة أمام كنسية تعرضت لهجوم بالقنابل في كولومبو بعد يومين من الهجوم يوم 23 أبريل نيسان 2019. -
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رويترز
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قال كبير المحققين في التفجيرات التي شهدتها سريلانكا في عيد الفصح إن الشرطة لم تعثر على أدلة كافية تثبت أن عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية ضالعة بشكل مباشر في التفجيرات، رغم إعلان التنظيم مسؤوليته عنها.

وأودت الهجمات التي استهدفت كنائس وفنادق في كولومبو وفي شرق البلاد بحياة أكثر من 250 شخصاً، في أسوأ تفجيرات انتحارية منذ انتهاء الحرب ضد مقاتلي التاميل الانفصاليين عام 2009.

وقال رافي سنيفيراتني رئيس قسم التحقيقات الجنائية بالشرطة أمام لجنة برلمانية تحقق في الهجمات التي وقعت يوم 21 أبريل / نيسان "بناء على التحقيقات التي أجريت حتى الآن، لا توجد أدلة كافية لنقول إن هناك صلة مباشرة بين تنظيم الدولة الإسلامية وهجمات عيد الفصح".

وتقول الشرطة إن أعضاء في جماعتين محليتين غير مشهورتين، هما جماعة التوحيد الوطنية وجمعية ملة إبراهيم، نفذوا التفجيرات.

وقالت الشرطة في وقت سابق إن بعض عناصر الجماعتين ربما تلقوا تدريباً على يد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.

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