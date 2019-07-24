أبرز الوزراء البريطانيين الجدد الذين عيّنهم بوريس جونسون حتى الآن

عين رئيس الوزراء البريطاني الجديد، بوريس جونسون، دومينيك راب في منصب وزير خارجية بريطانيا، بعد أن قدّم وزير الخارجية السابق، جيريمي هنت، استقالته في وقت سابق اليوم، الأربعاء.

وشغل راب سابقاً منصب وزير "بريكست" في حكومة تيريزا ماي، وفاوض الاتحاد الأوروبي في مسألة الخروج البريطاني من التكتل.

وكان وزير خارجية السابق، جيريمي هنت، قدم استقالته من الحكومة بعد ظهر اليوم، رداً على طلب من بوريس جونسون، رئيس الوزراء الجديد، ومنافسه السابق في حزب المحافظين.

وأضاف هنت "تشرفت بأداء عملي بوزارة الخارجية وشؤون الكومنولث لكني أتفهم حاجة رئيس الوزراء الجديد لاختيار فريقه".

كما عين جونسون بريتي باتل وزيرة للداخلية، وساجد جاويد وزيراً للمالية، واختار ستيفن باركلاي وزيرا لشؤون "بريكست" ، الذي كان يتولى منصب وزير الصحة في حكومة تيريزا ماي.

ساجد جاويد وزير المالية البريطاني الجديد Matt Dunham/Pool via REUTERS

ومنح جونسون بن والاس، وزاة الدفاع خلفا لبيني موردونت التي أعلنت استقالتها اليوم قائلة: "لن أكون جزءا من حكومة جونسون".

ستيفن باركلاي وزير الدولة لشؤون بريكست REUTERS/Peter Nicholls

وترك عدد من الوزراء في حكومة تيريزا ماي مناصبهم أو أقيلوا منها منذ تولي جونسون منصبه، والذي تعهد في خطابه الأول، بالخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر تشرين الأول بغض النظر عن التوصل إلى اتفاق من عدمه.