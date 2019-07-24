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السودان

الجيش السوداني يعلن إحباط انقلاب عسكري واعتقال عدد من كبار الضباط

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بقلم:  Ahmed Gannouni 
علم سوداني مثبت على سلاح رشاش
علم سوداني مثبت على سلاح رشاش -
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رويترز
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نقلت وكالة السودان للأنباء عن الجيش قوله اليوم الأربعاء إنه أحبط محاولة انقلاب واعتقل عددا غير محدد من كبار الضباط فيما يتصل بـ"المؤامرة".

وجاء في خبر الوكالة "أعلنت القوات المسلحة في بيان لها اليوم عن كشفها لمحاولة انقلابية شارك فيها الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد رئيس الأركان المشتركة وعدد من ضباط القوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني برتب رفيعة بجانب قيادات من الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني البائد وتم التحفظ عليهم وجار التحقيق معهم لمحاكمتهم".

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