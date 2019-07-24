سخرية تويتر من تهنئة إيفانكا ترامب لجونسون على رئاسة وزراء دولة غير موجودة

تعرضت إيفانكا ترامب، ابنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لسخرية مستخدمي موقع تويتر بعدما أخطأت في تهنئتها لبوريس جونسون على رئاسة وزراء المملكة المتحدة.
وفي تغريدة عقب انتخاب جونسون رئيساً لحزب المحافظين البريطاني الحاكم، كتبت إيفانكا أن جونسون أصبح رئيساً لوزراء "كينغستون المتحدة" بدلاً من المملكة المتحدة.
وحذفت إيفانكا التغريدة ونشرت أخرى أعزت فيها الخطأ إلى اعتمادها على المصحح اللغوي في الطباعة إلا أن ذلك لم يرحمها من انتقادات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي .
وسخر البعض من خطأ إيفانكا عبر كتابة تغريدات بأخطاء مشابهة كما اتهمها أخرون هي ووالدها بعدم القدرة على الكتابة السليمة.
ويحظى حساب إيفانكا بمتابعة 6.7 مليون مستخدم على موقع تويتر.
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