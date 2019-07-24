مولر في الكونغرس الأمريكي: ترامب أراد إقالتي والتقرير النهائي لا يبرئه

شهد المستشار الخاص السابق للولايات المتحدة روبرت مولر يوم الأربعاء أمام مجلس النواب الأمريكي، حول تحقيقه في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016، وأي عرقلة محتملة للعدالة من قبل الرئيس دونالد ترامب؟

فيما يلي أبرز تعليقاته خلال الجلسة الأولى أمام لجنة القضاء، في مجلس النواب الأمريكي. ومن المقرر أن يدلي بشهادته في وقت لاحق أمام لجنة المخابرات بالمجلس.

بيان الافتتاح

"خلال التحقيق الذي أجريناه، اتهمنا أكثر من 30 شخصا بارتكاب جرائم فيدرالية، بما في ذلك 12 من ضباط الجيش الروسي. وقد أدين سبعة متهمين بارتكاب جرائم.

"أولاً ، وجد تحقيقنا أن الحكومة الروسية تدخلت في انتخابنا بطريقة شاملة ومنهجية.

"ثانياً ، لم يثبت التحقيق أن أعضاء حملة ترامب تآمروا مع الحكومة الروسية في أنشطتها للتدخل الانتخابي، "فالتواطؤ "، ليس مصطلحًا قانونيًا، لذلك ركزنا على ما إذا كانت الأدلة كافية لتوجيه الاتهام إلى أي عضو في الحملة بالمشاركة في مؤامرة إجرامية.

"ثالثًا ، واجهنا عرقلة للتحقيق والكذب على المحققين.

وأخيراً ... حققنا في سلسلة من الإجراءات التي اتخذها الرئيس تجاه التحقيق. وبناءً على سياسة وزارة العدل ومبادئ العدالة، قررنا أننا لن يتخذ قرارًا بشأن ما إذا كان الرئيس قد ارتكب جريمة، وكان هذا قرارنا في ذلك الوقت وسيظل قرارنا اليوم ".

"لا أعتزم تلخيص أو وصف نتائج عملنا بطريقة مختلفة في سياق شهادتي اليوم. كما قلت في 29 مايو: التقرير هو شهادتي".

بخصوص ترامب

وردا على سؤال حول ما إذا كان التقرير برأ ترامب بشأن مسألة عرقلة العدالة ، قال مولر: "هذا ليس ما قاله التقرير".

"لم يتم تبرئة الرئيس من الأعمال التي ارتكبها".

وعندما سئل عما إذا كان ترامب يريد طرد مولر من أجل التحقيق في عرقلة محتملة للعدالة: "هذا ما يقوله التقرير، نعم، أنا أؤيد التقرير."

وسئل مولر عما إذا كان يمكن أن يتهم الرئيس بالعرقلة بعد أن يترك منصبه، فقال: "نعم".

وقال إن المحاولات الفاشلة لعرقلة العدالة لا تزال تعد من الجرائم.

للمزيد على يورونيوز:

ترامب يرد على اتهامه بووترغيت جديدة "نيكسون رحل أما أنا فلن أرحل"

تصريح مولر عن عزل ترامب يضع نانسي بيلوسي في مأزق

اتهام وزير العدل الأمريكي بازدراء الكونغرس بسبب عدم نشر تقرير مولر كاملا