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المملكة المتحدة

شاهد: جولة لحافلة بوريس جونسون "المغفل" وسط لندن

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بقلم:  Euronews 
صورة للحافلة ومجسد بوريس جونسون
صورة للحافلة ومجسد بوريس جونسون -
حقوق النشر
رويترز
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انطلقت حافلة مفتوحة تحمل شخصاً يجسد شخصية رئيس الوزراء بريطانيا الجديد بوريس جونسون في جولة بشوارع وسط العاصمة لندن اليوم الأربعاء.

وكُتب على جانب الحافلة كلمات "بوريس كذب المغفل" و"نحن نراقبك يا بوريس" بينما قام مُجسد شخصية زعيم حزب المحافظين في تقليد بعض حركاته المعهودة.

وادعت صحيفة ديلي ميرور البريطانية ملكيتها للحافلة عبر منشور على حسابها بموقع تويتر.

ومن المقرر أن يحل جونسون، الذي اختير زعيماً للمحافظين أمس الثلاثاء، محل رئيسة الوزراء المستقيلة تيريزا ماي، اليوم الأربعاء.

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