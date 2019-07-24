شاهد: نمر يتناول لحما مثلجا تحت شمس حارقة في حديقة لندن للحيوانات

وفرت حديقة الحيوانات في لندن وليمة مثلجة للحيوانات بمن فيهم نمر من سومطرة، في وقت ارتفعت فيه درجة الحرارة إلى نحو 34 درجة في العاصمة البريطانية. ويقول قائمون على الحديقة إن مص المأكولات المثلجة والمكونة من لحم أجنحة الطيور النيئة ستساعد النمر على الانتعاشة، إضافة إلى تمتعه بالسباحة في حوض داخل حظيرته المسيجة. وتتمتع حيوانات أخرى في الحديقة بأكلات مثلجة أيضا، مثل طائر البطريق وحيوان النمس، ولكل حيوان أكلة مفضلة.

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