شاهد: الفيديو الذي دفع ترامب لوصف عضوة كونغرس مسلمة بـ"المخبولة"

ظهر مقطع فيديو لاقتحام عضوة الكونغرس الأمريكية من أصول فلسطينية رشيدة طليب حفل ترويجي نُظم خلال حملة انتخاب الرئيس دونالد ترامب قبيل الانتخابات الأمريكية عام 2016.

واستند ترامب في هجومه على طليب إلى المقطع ليصفها بأنها "مخبولة" وذلك بعد طردها بواسطة الأمن خلال خطاب ترويجي لترامب.

وجاء وصف ترامب إبان هجومه على طليب وثلاث عضوات بالكونغرس، جميعهن من أصول غير أمريكية، إثر انتقاداتهن اللاذعة لسياساته.

وقال ترامب إن على العضوات الأربع "العودة من حيث أتين" إذا كن غير سعداء بسياسات الولايات المتحدة الأمريكية الحالية.

ويطلق على المشرعات الديمقراطيات الأربع لقب "الفريق" الذي يضم النائبة صومالية-الأصل إلهان عمر وأليكساندريا أوكازيو-كورتيز وأيانا بريسلي بجانب طليب.

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