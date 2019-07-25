شاهد: الرئيس الانتقالي التونسي محمد الناصر يؤدي قسم اليمين الدستورية

أدى‭‭‭ ‬‬‬‬رئيس مجلس نواب الشعب التونسي محمد الناصر، الخميس، القسم الدستوري كرئيس مؤقت للبلاد بعد ساعات من إعلان وفاة الباجي قايد السبسي، وفق ما نقله التلفزيون الرسمي.

وخلال اجتماع رئيس البرلمان مع أعضاء من مجلس نواب الشعب قال الناصر أنه عملا بأحكام الفصلين 84 و85 من الدستور التونسي،

وتبعا لتلقى مجلس نواب الشعب، الخميس، شهادة وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي واعلان حالة شغور منصب رئيس الجمهورية "فإنني أتولى بصفتي القائم بمهام رئيس الجمهورية أداء اليمين الدستورية" ليتلو بعدها نص القسم.

وستدوم فترة حكم الرئيس الانتقالي مدة ثلاثة أشهر وفق ما ينص عليه الدستور التونسي، ليتم بعدها إجراء انتخابات رئاسية.

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