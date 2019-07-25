شاهد: محمود عباس يعلن وقف العمل بالاتفاقيات مع الموقعة مع إسرائيل

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم، الخميس، إن القيادة الفلسطينية قررت وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي بعد هدم إسرائيل لمباني فلسطينية في بلدة صور باهر.

وقال عباس في كلمة نقلها التلفزيون في ختام اجتماع القيادة الفلسطينية في رام الله "على ضوء ما جري في اجتماع القيادة من مداولات وأمام إصرار دولة الاحتلال على التنكر لكل الاتفاقيات الموقعة وما يترتب عليها من التزامات نعلن عن قرار القيادة وقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع الجانب الاسرائيلي والبدء بوضع آليات من بكرة بتشكيل لجنة لتنفيذ ذلك عملا بقرارات المجلس المركزي الفلسطيني".

وكان صائب عريقات، أمين سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حذر الإثنين الماضي من أن القيادة الفلسطينية ستتخذ خطوات غير مسبوقة رداً على الخطوات التي تتخذها سلطات الاحتلال.

في سياق مغاير، استهل اجتماع القيادة الفلسطينية اليوم، بوقوف أعضاء القيادة دقيقة صمت بمناسبة رحيل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي وعزّى عباس شعب تونس والأمتين العربية والإسلامية برحيله.

وأعلن عباس الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام.