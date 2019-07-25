أوكرانيا تحتجز ناقلة نفط روسية في الدانوب وتحقق مع البحارة على متنها

قال جهاز الأمن الأوكراني يوم الخميس إنه احتجز ناقلة روسية في ميناء إسماعيل الأوكراني بزعم تورطها في حادث وقع في تشرين الثاني/ نوفمبر بمضيق كيرتش وأدى لاحتجاز ثلاث سفن أوكرانية.

وقال الجهاز في بيان "تحفظ جهاز الأمن الأوكراني ومكتب المدعي العسكري على الناقلة الروسية، نيما، التي كانت قيدت حركة سفن حربية أوكرانية في مضيق كيرتش".

واحتجزت روسيا السفن وأفراد أطقمها في المياه التي تفصلها عن شبه جزيرة القرم والتي ضمتها موسكو لها في 2014.

وقال جهاز الأمن الأوكراني إن السفينة دخلت أوكرانيا باسمها الجديد نيكا سبيريت "للتغطية على تورطها في أعمال غير قانونية" لكن تم التعرف عليها من رقمها المميز المسجل بمنظمة الملاحة الدولية. وقال المجلس في بيان "السفينة المذكورة تعتبر دليلاً مادياً وهناك مذكرة ستقدم للمحكمة لاحتجازها يجري إعدادها حاليا".

وفي موسكو نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الخارجية الروسية تحذيرها لأوكرانيا من العواقب إذا تم اعتقال أي من أفراد طاقم الناقلة الروس.

وقالت الوزارة إنها تبحث أمر احتجاز أوكرانيا للناقلة الروسية للوقوف على رد فعل مناسب. وأضافت "إذا أُخذ أي روس رهائن ... ستكون هناك عواقب سريعا".

ونقلاً عن السفارة الروسية في أوكرانيا، فقد أفرجت السلطات الأوكرانية حالياً عن أفراد الطاقم في حين لا تزال الناقلة محتجزة باعتبارها دليل مادي سيلعب دوراً مهماً في القضية التي ستتابعها الحكومة الأوكرانية في هذا الصدد.

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