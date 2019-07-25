الهيئة العليا للانتخابات في تونس: الانتخابات ستجري في 15 أيلول/سبتمبر

قالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس اليوم، الخميس، إن الانتخابات الرئاسية ستجرى في 15 أيلول/سبتمبر بعد أن كانت مقررة سابقا في 17 تشرين الثاني/نوفمبر وذلك إثر وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي.

وكان رئيس الهيئة العليا، محمد التليلي المنصري، أكّد لـ "يورونيوز" في وقت سابق اليوم، حيث أكّد أن لا فراغ رئاسياً يلوح في الأفق، وأن مخالفة الدستور غير واردة.

وقال التليلي "تنظيم الانتخابات وتنصيب رئيس جديد للبلاد في أجل أقصاه 3 أشهر، أمر لا نقاش فيه كما يقره الدستور التونسي."

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