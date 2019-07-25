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العالم

السعودية تستضيف 200 من عائلات ضحايا مسجدي كرايستشيرش لأداء الحج

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بقلم:  يورونيوز مع رويترز
فرح طلال
فرح طلال -
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رويترز
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رحبت فرح طلال أرملة عطا عليان، بمبادرة العاهل السعودي بتمويل نفقات الحج لـ200 ضحية من ضحايا إطلاق النار على مسجدين في مدينة كرايستتشيرش في 15 مارس - آذار الماضي.

وتقول طلال إنها كانت قد خططت للقيام بالحج مع زوجها وسيسعدها الحج مع ذوي الفقيد وإخوانه حيث ستكون التجربة بمثابة "شفاء نفسي" عما لحق بهم من ضرر كبير.

ويقول تيميل أتاكوكوغو، أحد الناجين بعد أن أطلق عليه الرصاص تسع مرات خلال الهجوم، أن فرصة الحج "هدية من الله".

هذا وقد صرحت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، عن إعلان العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز مؤخرًا باستضافة الضحايا والأشخاص المتضررين من حادث مدينة كرايستتشيرش للحج الشهر المقبل.

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