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العالم

التحالف بقيادة السعودية: اعتراض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون

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بقلم:  Euronews 
ضابط من التحالف الذي تقوده السعودية يعرض سلاحاً يقول التحالف إنه صناعة إيرانية على ضابط أميركي
ضابط من التحالف الذي تقوده السعودية يعرض سلاحاً يقول التحالف إنه صناعة إيرانية على ضابط أميركي -
حقوق النشر
REUTERS/Marwa Rashad
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نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن متحدث باسم التحالف العسكري الذي تقوده المملكة قوله إن قوات التحالف، التي تحاول إعادة الحكومة اليمنية إلى السلطة، اعترضت طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون صوب السعودية مساء اليوم، الخميس.

وقال العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف إن أيّاً من المطارات أو المواقع العسكرية لم يتعرض للقصف نافياً بذلك ما قالته وسيلة إعلام تابعة للحوثيين في وقت سابق من اليوم.

وكانت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة للحوثيين قالت سابقاً، نقلا عن متحدث عسكري، إن الحوثيين هاجموا مطار أبها العسكري في السعودية باستخدام طائرات مسيرة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم الحديث فيها عن استهداف أو محاولة استهداف مطار أبها السعودي.