ترامب يعتبر شهادة مولر يوم جيد للحزب الجمهوري

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء إن الحزب الجمهوري شهد يوما جيدا، وذلك في أول رد فعل على شهادة المحقق الخاص السابق روبرت مولر أمام مجلس النواب الأمريكي.

ووصف ترامب مجددا التحقيق، بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية التي أتت به رئيسا للولايات المتحدة، بأنه حملة اضطهاد سياسي زائفة ضد شخصه.

وقال ترامب للصحفيين، لدى مغادرته البيت الأبيض متوجها إلى ولاية وست فرجينيا، إن أداء مولر لم يكن جيدا أمام لجنتين تابعتين لمجلس النواب.

وكرر ترامب هجومه على مولر الذي قال أمام أعضاء المجلس إن التحقيق بشأن تدخل روسيا لم يبرئ ترامب من تهمة عرقلة العدالة.

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