لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي تدعم تشريعا يفرض عقوبات على السعودية

أيدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي يوم الخميس تشريعا يفرض عقوبات على الأسرة المالكة السعودية ويمنع بعض مبيعات الأسلحة للمملكة.

وأقرت اللجنة التشريع بأغلبية 13 صوتا مقابل تسعة بعدما انضم ثلاثة جمهوريين إلى الأعضاء الديمقراطيين في دعم الإجراء برغم المعارضة المتوقعة له من جانب الرئيس دونالد ترامب.

حثّ العديد من أعضاء الكونغرس منذ أشهر على تحميل المملكة العربية السعودية المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية سعودية في تركيا إلى جانب الكارثة الإنسانية في اليمن. ويسعى رئيس اللجنة الجمهوري السيناتور جيم ريش إلى إقرار تشريع قانوني يحاسب الرياض.

وللوصول إلى هذا القانون لابد لمجلس الشيوخ ذو الغالبية الجمهورية أن يقر الإجراء، وكذلك مجلس النواب الذذي يسيطر عليه الديمقراطيون ويوقعه إما رئيس الجمهورية أو يحصل على أغلبية الثلثين في مجلسي الكونغرس لتجاوز حق النقض.