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الإمارات العربية المتحدة

الإمارات تسجن فلبينيا 10 سنوات بتهمة الانتماء لداعش

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بقلم:  يورونيوز مع رويترز
الإمارات تسجن فلبينيا 10 سنوات بتهمة الانتماء لداعش
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رويترز
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ذكرت وسائل إعلام إماراتية يوم الخميس أن محكمة قضت بسجن فلبيني عشر سنوات لإنتمائه إلى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) والترويج لإيديولوجية التنظيم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت وكالة أنباء الإمارات الرسمية أن المتهم آسيوي يبلغ من العمر 35 عاما، وقالت إن محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية قضت بتغريمه مليوني درهم (544 ألفا و543 دولارا)، كما قضت المحكمة بتحميله كافة المصاريف القضائية ونفيه من البلاد بعد انقضاء مدة الحكم.

وذكرت صحيفتا "ذا ناشونال" و"جلف نيوز" أن الرجل خادم فلبيني الجنسية. ونقلت "ذا ناشونال" عن محاميه قوله أمام المحكمة إن الرجل يفتقر إلى المهارات الفنية التي تمكنه من إدارة حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما سنت الإمارات العام الماضي قانونا لمكافحة تمويل الإرهاب، كما أصدرت قانونا لمكافحة الإرهاب في 2014.

ولم يتسن لرويترز الاتصال بالسفارة الفلبينية أو المحامي للحصول على تعليق.

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