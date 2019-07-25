شركة صينية خاصة للأقمار الصناعية تطلق صاروخها الأول بنجاح

أطلقت شركة صينية خاصة صاروخها الأول هايبربولا-1 بنجاح من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال الصين يوم الخميس.

كما أرسلت الشركة قمراً صناعياً BP-1B مرافق للصاروخ الذي بلغ طوله الإجمالي حوالي 20.8 متراً وقطره 1.4 متر فيما يصل وزنه إلى حوالي 31 طناً.

ويمكن أن يصل الصاروخ إلى ارتفاع 500 كم في المدار المتزامن مع الشمس. ويعتبر هذا الصاروخ مركبة إطلاق مدارية صلبة يتم إطلاقها على أربع مراحل باستخدام طريقة الانبعاثات الحرارية العمودية.

ويعتبر هذا الإطلاق اول رحلة من هذا النوع من الصواريخ. حيث أنه أول مركبة مدارية طوّرت بشكل مستقل من قبل التعاون مع شركة الصين لعلوم الفضاء ومعهد بكين للتكنولوجيا إضافة لشركة الصناعة الصينية. وسيتم متابعة التدقيق الفني له من قبل هذه الشركات بعد خوله المدار المخصص له.

ويعتبر هذا الصاروخ المهمة الثالثة لإطلاق الصواريخ التجارية التي ينظمها مركز جيوتشيوان للأقمار الصناعية.

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