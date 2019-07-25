استقالة حاكم بويرتوريكو بعد أسبوعين من الاحتجاجات ضده

قال ريكاردو روسيلو حاكم بويرتوريكو إنه سيستقيل من منصبه بعد احتجاجات على مدى نحو أسبوعين للمطالبة بتنحيه في أعقاب فضيحة تشمل رسائل‭‭‭‭ ‬‬‬‬مسيئة وفسادا حكوميا هز الجزيرة.

وقال روسيلو في كلمة بثها التلفزيون يوم الأربعاء إنه سيظل في منصبه حتى الثاني من أغسطس آب عندما تتولى وزيرة العدل في بويرتوريكو واندا فازكيز منصب الحاكم.

وأعلن روسيلو الذي كان في ولايته الأولى استقالته بعد ثلاثة أيام من فشله يوم الأحد في تهدئة مخاوف منتقديه رغم تعهده بعدم السعي للترشح لفترة أخرى العام القادم والتخلي عن زعامة حزبه السياسي.

وقال روسيلو "أشعر أن الاستمرار في هذا المنصب سيجعل من الصعب مواصلة النجاح الذي حققته".

وخلال توليه منصب الحاكم شهدت الجزيرة أعاصير متتالية في عام 2017 أدت إلى مقتل نحو 3000 شخص وألحقت دمارا على نطاق واسع بعد بضعة أشهر من إعلان الجزيرة الإفلاس.

وعصفت احتجاجات شابها العنف أحيانا بالعاصمة سان خوان منذ نشر رسائل نصية مسربة بين روسيلو وأقرب حلفائه في 13 يوليو تموز، وشارك ما يقدر بنحو 500 ألف شخص في أكبر مظاهرة يوم الاثنين الماضي.

وواجه روسيلو خطر المساءلة البرلمانية بغرض العزل من المنصب بعد أن وجدت لجنة محامين مستقلة كلفها رئيس مجلس النواب بالتحقيق في الرسائل ما يمكن أن يمثل جنحة وأربع جنايات حسبما قال لويس رودريجيز-ريفيرا، أحد المحامين، في رسالة بالبريد الإلكتروني.

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