شاهد: سلسلة بشرية لحماية مهاجر من الترحيل على يد مسؤولين أمريكيين

شكل الجيران وأفراد المجتمع في ولاية "تينيسي" الأمريكية سلسلة بشرية للمساعدة في حماية مهاجر مطلوب من قِبل مسؤولي إدارة الهجرة والجمارك يوم الاثنين 22 يوليو - تموز.

وكان الرجل يقود شاحنة بيضاء اللون عندما اعترضت طريقه في أحد الممرات سيارات مسؤولي الإدارة ICE.

وبقي الرجل في السيارة، إلى جانب صبي، لعدة ساعات، لأن مسؤولي ICE لم يكن لهم الحق في إخراجهم بالقوة.

وبمجرد أن غادر مسؤولو ICE المنطقة، أظهرت لقطات مصورة قيام مجموعة من الأشخاص بتشكيل سلسلة بشرية وتوجيه الصبي داخل الشاحنة للهرب إلى منزل قريب.

وصرحت إدارة "ترامب" يوم الإثنين أنها ستعمل على توسيع وتسريع عمليات ترحيل المهاجرين الذين يدخلون الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية من خلال تجريدهم من الإشراف القضائي، مما يمكّن المسؤولين من ترحيل الأشخاص في أيام بدلاً من أشهر أو سنوات.

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