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المملكة المتحدة

شاهد: لاعب أرسنال مسعود أوزيل ينجو من هجوم بالسكاكين في لندن

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بقلم:  Ahmed Gannouni 
مسعود أوزيل
مسعود أوزيل -
حقوق النشر
رويترز
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هاجم رجلان يحملان سكينا لاعبي آرسنال مسعود أوزيل وسعيد كولاسيناك بأحد شوارع العاصمة البريطانية لندن يوم الخميس.

ويظهر مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي كيف قفز كولاسيناش من السيارة وهاجم الرجلين الذين هربا على ظهر دراجة نارية صغيرة.

وفي بيان رسمي للنادي اللندني، ذكر آرسنال أن اللاعبين بخير.

وتجري الشرطة في لندن تحقيقا في الهجوم ولم يتم إيقاف أي مشتبه بعد.

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