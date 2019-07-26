شاهد: لاعب أرسنال مسعود أوزيل ينجو من هجوم بالسكاكين في لندن

هاجم رجلان يحملان سكينا لاعبي آرسنال مسعود أوزيل وسعيد كولاسيناك بأحد شوارع العاصمة البريطانية لندن يوم الخميس.

ويظهر مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي كيف قفز كولاسيناش من السيارة وهاجم الرجلين الذين هربا على ظهر دراجة نارية صغيرة.

وفي بيان رسمي للنادي اللندني، ذكر آرسنال أن اللاعبين بخير.

وتجري الشرطة في لندن تحقيقا في الهجوم ولم يتم إيقاف أي مشتبه بعد.

للمزيد على يورونيوز:

بعد أزمته مع العنصرية.. أوزيل يغرد بالعربية

لاعب كردي لأوزيل: "إذا كنت ضد العنصرية فلتوجه انتقادك لتركيا أولاً"

بعد أزمة أوزيل: اشتعال هاشتاغ "مي تو" للحديث عن "العنصرية في ألمانيا"