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قبرص

محكمة في قبرص تمدد فترة توقيف سبعة إسرائيليين للاشتباه في ضلوعهم باغتصاب شابة بريطانية

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بقلم:  euronews مع رويترز
عدد من الإسرائيليين المشتبه بهم في اغتصاب شابة بريطانية في قبرص بعد خروجهم من قاعة المحكمة. تموز 2019
عدد من الإسرائيليين المشتبه بهم في اغتصاب شابة بريطانية في قبرص بعد خروجهم من قاعة المحكمة. تموز 2019 -
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أ ف ب
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مددت محكمة في قبرص فترة احتجاز سبعة شبان إسرائيليين الجمعة لاستكمال التحقيق فيما يتعلق بتهمة اغتصاب جماعي تقدمت بها سائحة بريطانية على الجزيرة.

وكان 12 شخصا قد احتجزوا بشكل مبدئي الأسبوع الماضي بناء على أمر المحكمة، بعد أن قالت شابة بريطانية في التاسعة عشرة من عمرها إنه جرى الاعتداء عليها داخل غرفة فندق بمنتجع أيا نابا.

وأطلقت السلطات القبرصية سراح خمسة منهم في وقت متأخر مساء أمس الخميس.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن قاضيا أمر باحتجاز السبعة الباقين للتحقيق معهم لستة أيام أخرى.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن آباء الشبان تصريحات ينفون فيها الاتهامات عن أبنائهم.